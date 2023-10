Migranti, Giorgia Meloni: «Soddisfatta dell'accordo Ue, mostra che non siamo isolati»

(Agenzia Vista) Granada, 05 ottobre 2023 'Sono soddisfatta di un testo che va molto più incontro alle esigenze italiane, sono contenta del fatto che credo si sia dimostrato che siamo tutt'altro che isolati. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Granada, commentando nuovamente l'accordo sul regolamento per la gestione delle crisi nel Patto Ue su migrazione e asilo, raggiunto ieri a Bruxelles. Secondo Meloni, 'la percezione e gli intenti dell'Europa in materia di immigrazione stanno evolvendo verso una linea più pragmatica, di legalità". Una linea, ha spiegato, 'che vuole combattere i trafficanti, che vuole fermare l'immigrazione illegale e gestire l'immigrazione legale, che è l'unico modo per dare alle persone una vita dignitosa. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev