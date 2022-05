Roberta Metsola al Quirinale, Mattarella: «Complimenti per il suo italiano»

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Al termine del colloquio i due presidenti hanno incontrato una rappresentanza di studenti di scuole secondarie di secondo grado, ambasciatrici del Parlamento europeo e hanno risposto ad alcune domande sui temi prioritari per il futuro dell'Italia e dell'Europa con particolare riguardo ai giovani.«Vorrei ringraziare la presidente Metsola per la sua presenza e farle i complimenti per la padronanza della lingua italiana», ha detto Mattarella al termine dell'incontro. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

