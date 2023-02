Sanremo 2023, Meloni: «Avrei preferito che Zelensky ci fosse»

(LaPresse) - "Non è mai facile far entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, poi ci entra sempre, è sempre un tema molto delicato. Io avrei preferito che (Zelensky) ci fosse. L’unica cosa che veramente mi è dispiaciuta è che su un tema del genere ci sia stata una polemica. Ho apprezzato la scelta del presidente Zelensky, credo che fosse comunque importante una sua presenza anche attraverso la lettera". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa a Bruxelles a seguito del Consiglio europeo. "I nostri rapporti comunque non sono affatto alienati e la questione mi pare secondaria sul piano della politica internazionale", ha aggiunto.