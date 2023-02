Meloni: «Chi pensa ad Ue come club per classi ricordi Titanic. Se la nave affonda, affondano tutti»

(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 febbraio 2023 "Chi pensa ad una Ue di serie A e serie B, chi pensa che l'Europa debba essere un club in cui c'è chi conta di più e di meno, sbaglia. Secondo me quando si dice che l'Ue ha una prima classe e una terza classe, vale la pena ricordarsi del Titanic. Se una nave affonda non conta quanto hai pagato il biglietto". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del consiglio Ue, rispondendo alla domanda del direttore dell'Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev