Meloni: «Tutto quello che abbiamo lo dobbiamo dare agli italiani» e poi cita Battisti

«Tutto quello che abbiamo da dare lo dobbiamo dare agli italiani, perché noi abbiamo sempre creduto negli italiani e non abbiamo avuto torto. Fratelli d'Italia e il Governo che io presiedo saranno all'altezza delle attese degli italiani. Ricorreva qualche giorno fa, il 25.º anniversario della morte di Lucio Battisti, ecco, non sarà un'avventura, non è un fuoco che col vento può morire», le parole di Giorgia Meloni nel corso del suo intervento all'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Arianna Meloni, chi è la sorella «penalizzata» di Giorgia Meloni: il marito e la carriera, da precaria a capo segreteria politica Fdi