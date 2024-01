Meloni sulla legge bavaglio: «Norma frutto del Parlamento, non del Governo»

Nel tradizionale appuntamento organizzato dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Stampa Parlamentare, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato: “Non mi aspetto altro che rispetto, ma non mi aspetto sconti. Penso che voi sappiate che la legge bavaglio è frutto di un emendamento parlamentare che arriva tra l’altro dall’esponente di un partito dell’opposizione, non è un’iniziativa del Governo. La manifestazione sotto Palazzo Chigi per un’iniziativa che non è del Governo avrebbe dovuto tenersi sotto il Parlamento perché è il Parlamento che si è assunto questa responsabilità”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev