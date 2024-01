Meloni sul caso Verdini: «Salvini non deve riferire in Aula»

“Mai fatto sulla vicenda Verdini le dichiarazioni che ho letto, non ho gli elementi per commentare il fatto in sè. Penso che sulla questione bisogna attendere il lavoro della magistratura, gli sviluppi, se necessario bisogna commentare quello e non i teoremi. Le intercettazioni fanno riferimento al precedente Governo: Salvini non viene chiamato in causa e quindi non ritengo che Salvini debba riferire in Aula su questa materia”, ha precisato la premier Meloni in merito al caso Verdini e l’inchiesta sugli appalti Anas. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev