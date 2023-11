Meloni: «Sostenibilità ambientale, ma no transizione ideologica»

"La sostenibilità ambientale deve procedere di pari passo con quella economica". "Vogliamo difendere la natura ma con l'uomo dentro, non abbiamo paura della transizione ecologica ma della transizione ideologica, no alla desertificazione economica". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in collegamento video al Forum internazionale del Turismo. Fonte video: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Meloni a Forum Turismo: manca manodopera per assistenzialismo Rdc