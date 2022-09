Meloni: «Salvare gli esodati del Superbonus»

«La norma, come spesso accade, è stata scritta male e applicata peggio e quando lo Stato se n'è reso conto ha lasciato in ginocchio aziende che avevano fatto il loro lavoro. Io credo che noi dovremmo rivedere la misura del superbonus e uniformare l'entità, che non dovrebbe superare l'80% e dare priorità alla prima casa e semplificare. Ma credo che bisogna salvare gli esodati del superbonus», le parole di Giorgia Meloni nel corso di un incontro alla Cna. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it