Meloni: «A Rogoredo il boschetto della droga diventerà boschetto della musica»

“Diamo vita a un progetto di riqualificazione che fa parte di investimento molto significativo che abbiamo firmato oggi con la Regione Lombardia sulla base dei fondi europei di coesione. Un investimento complessivo che con i cofinanziamenti arriva fino a 1,8 miliardi di euro grazie ai quali ci concentriamo su mobilità, riqualificazione urbana e riqualificazione delle università. C’è un progetto per un boschetto della musica perché noi abbiamo conosciuto Rogoredo molto per il tema del boschetto della droga e crediamo che questa zona si possa e si debba riqualificare e c’è un progetto molto innovativo di costruzione di questo campus della Giuseppe Verdi per consentirci di avviare un campus che possa dare agli studenti la possibilità di avere un luogo nel quale crescere e socializzare”, così la premier Meloni ha annunciato la riqualificazione del boschetto di Rogoredo, a Milano, a margine della firma dell’accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo italiano e la Regione Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it