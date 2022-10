Meloni riunisce FdI: «Ci metto la faccia, governo di alto profilo»

(LaPresse) - Mario Draghi ha presieduto la cabina di regia sul Pnrr con i ministri. Non ci sono ritardi: se ce ne fossero, la Commissione non verserebbe i soldi. E' un'occasione unica per il rilancio dell'Italia. Sono certo che il prossimo governo attuerà il piano con stessa efficacia" ha detto il premier . Intanto Giorgia Meloni ha riunito i vertici di Fratelli d'Italia in vista della formazione del nuovo esecutivo. La leader del partito dice ai suoi: "Io ci metto la faccia Voglio fare bene. Tecnici o politici ci vogliono persone di alto profilo". E sulle trattative con gli alleati fa sapere: "Sto dialogando con tutti, alla fine troveremo la soluzione"