Meloni: «Referendum per mandarmi a casa? Non sarà su di me, ma sulle riforme»

"Loro sognano di usare il referendum confermativo, dicendo 'Meloni come Renzì per mandarmi a casa ma il referendum non è su di me, il referendum è sul futuro di questa nazione. E stavolta quel futuro sarà nelle mani non dei partiti e dei poteri forti ma degli italiani". Lo afferma la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riferendosi all'atteggiamento delle opposizioni su un eventuale referendum sulla riforma dell'elezione diretta del presidente del Consiglio, nell'intervento di chiusura ad Atreju. Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it