Meloni: «Reddito cittadinanza discrimina i più deboli, ventenni in salute devono lavorare»

Elezioni politiche 2022 «Il Reddito di cittadinanza ha discriminato i più deboli, perchè con questo sistema un ventenne nel pieno delle proprie capacità sta a casa e prende un sussidio di 780 Euro, mentre un pensione di invalidità è di soli 380, una pensione di anzianità arriva a stento a 500. Chi è in salute deve lavorare, perché è l'unico modo per essere liberi e non ricattati dalla politica». Così Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio ad Ancona. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it