Meloni: «Preferisco dimettermi che andare in Europa come Conte»

«La propaganda la fanno tutti, poi ci sono quelli che mettono la faccia sulle scelte, io voglio rappresentare un governo che mette la faccia. Ho sentito dire che andrei a prendere ordini in Europa. Non mi vedrà mai, perché preferisco dimettermi, presentarmi al cospetto di un mio omologo europeo, con i toni con cui Conte andò da Merkel a dire che i Cinquestelle erano ragazzi che avevano paura di scendere nei consensi, ma alla fine avrebbero fatto quello che loro chiedevano: preferisco dimettermi che rappresentare una nazione del genere». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando in Senato dopo le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo.