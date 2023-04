Meloni: «Più assumi meno paghi, taglieremo Ires»

"Il governo lavora sul meccanismo che più assumi e meno paghi, quando diciamo che con la delega fiscale intendiamo tagliare l'Ires, a patto che quello che si risparmia venga investito o in innovazione o in nuova occupazione. Siamo in un mondo nel quale all'aumento della produzione corrisponde un aumento della occupazione. Noi dobbiamo incentivare l'aumento dell'occupazione in rapporto al fatturato", ha detto Meloni, spiegando che l'intenzione del governo è "creare un rapporto alto tra fatturato e manodopera". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it