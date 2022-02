Meloni: «Nessun complesso di inferiorità nei confronti della sinistra»

«Sono fieramente una persona di destra e di centro destra. Voglio rappresentare quel campo. Non ho alcun complesso di inferiorità verso la sinistra, e non credo che si possano fare cose buone governando con la sinistra». Lo ha detto a Sky TG24 Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Start’. «Nulla da dire - ha aggiunto - sulla buona fede di chi vuole tentare di fare il suo meglio al Governo, ma io non vado al Governo con il PD non perché mi stiano antipatici, ma perché, banalmente, la mia visione è opposta alla loro. Se andassi al Governo con loro il compromesso sarebbe sempre al ribasso».