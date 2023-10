Meloni nel videomessaggio a evento FdI: «Anche io sono un essere umano»

"Se state guardando questo video significa che non sono riuscita a partecipare di persona e davvero mi dispiace da morire. Ma in fondo anche io sono un essere umano e se c'è qualcuno a cui posso chiedere comprensione penso che siano i simpatizzanti, militanti e dirigenti di Fratelli d'Italia", le parole di Giorgia Meloni in un videomessaggio all'evento "L'Italia vincente. Un anno di risultati del governo Meloni".

Giambruno tornerà a condurre Diario del giorno? L'autosospensione e le intenzioni di Mediaset. Ricci: «Non ci sono altri fuorionda». Cosa sappiamo