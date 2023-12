Meloni: «Nel fondo sanitario 10 miliardi in più rispetto ai Governi di centrosinistra»

“Abbiamo liberato le risorse sul diritto allo studio, per aiutare l’Emilia Romagna e per rafforzare il finanziamento sulla Sanità che, non devo ricordare ancora una volta, con un escamotage tecnico il fondo sanitario arriva al massimo di risorse mai avute nello stesso fondo. Vi invito a dire che non è vero che oggi sul fondo sanitario ci sono circa 10 miliardi in più rispetto a quando al Governo c’eravate voi durante gli anni del Covid. Durante gli anni in cui al Governo c’era il centrosinistra il PIL crollava e quindi minori risorse sul fondo sanitario erano superiori, adesso il PIL va meglio e quindi anche se mettiamo più risorse la percentuale diminuisce”, ha spiegato il premier Meloni al Senato nel corso delle Comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev