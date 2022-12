Meloni: «Msi ha avuto ruolo importante in storia Italia, pienamente nelle dinamiche democratiche»

«Quello sull'Msi è un dibattito che mi ha molto colpito. Credo che l'Msi sia un partito che abbia avuto un ruolo molto importante nella storia della Repubblica, quello di traghettare verso la democrazia milioni di italiani usciti sconfitti dalla guerra. E' stato il partito della destra repubblicana, pienamente presente nelle dinamiche democratiche di questa nazione, che è arrivato al governo prima del congresso che lo trasformò in An. E' stato un partito della destra democratica, dell'Italia democratica e repubblicana». Le parole di Meloni in conferenza stampa. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it