Macron: «Giorgia Meloni? Non ho commenti da fare, con Berlino abbiamo un ruolo particolare»

(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 febbraio 2023 "Non ho commenti da fare sulle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo. La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione dell'Ucraina, perché abbiamo anche condotto insieme questo processo, penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole per i colloqui diplomatici". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al vertice Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it