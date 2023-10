Un anno di Governo Meloni, Lollobrigida: «La premier non è ricattabile»

«Penso che sia motivo di orgoglio avere al Governo persone che diventano elementi di garanzia. Chi è ricattabile non può svolgere funzioni di alcun genere, tanto meno quelle politiche. Con questo Governo l'Italia non è ricattabile e la Presidente del Consiglio non è ricattabile. L'Italia migliore» lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, a margine, a margine della festa di Fratelli d'Italia per celebrare un anno di Governo Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

