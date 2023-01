Meloni: «La Libia è una priorità per Italia e una sfida energetica per l'Europa»

«Questa a Tripoli è una delle mie prime visite istituzionali nell'area mediterranea, e dimostra che Libia è una priorità per l'Italia, per la stabilità del Mediterranneo, per la sicurezza italiana, e anche per alcune delle grandi sfide che l'Europa affronta in questo tempo, come la crisi energetica». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il Primo Ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Dbeibah. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Meloni in Libia: «Italia hub energetico per l'Europa». Eni avvia progetto gas: investimento da 8 miliardi»