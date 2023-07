Meloni: «l'Italia dimostra affidabilità maggiore del resto dell'Eurozona»

I dati della crescita italiana "dimostrano un'affidabilità maggiore rispetto al resto dell'Eurozona". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda.

"Se i numeri del settore sono incontrovertibili, quelli dei territori rappresentati da Assolombarda sono sorprendenti. E nonostante questi numeri assistiamo a una tendenza inspiegabile, dal mio punto di vista, a sminuire il portato dell'industria italiana. Mentre si elevano a punto di riferimento realtà esterne ai nostri cofini nazionali dai quali non avete nulla da imparare, semmai qualcosa la avete da insegnare", ha detto Meloni.

"Non posso non considerare la capacità di ripresa del post pandemia rispetto ad altre economie che vengono considerate storicamente più performanti: una crescita oltre le aspettavive, con una stima di previsione per il 2023 in rialzo a 1,2%, superiore alla media Ue e superiore" alle altre economie paragonabili, come la Francia.