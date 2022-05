Meloni: «Io premier se sarò la più votata? Finalmente lo dice Salvini»

(Agenzia Vista) Taranto, 28 maggio 2022 «Salvini dice che chi avrà un voto in più esprimerà il premier? Non mi ha colpito, mi ha colpito che non lo avesse detto finora. Sono le regole che ci siamo sempre dati, non ho compreso la timidezza fino a questo momento. Sono regole serie e valgono per tutti». A dirlo è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervistata da Bruno Vespa nella rassegna "Forum in Masseria" a Manduria. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

