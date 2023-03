Meloni in India: «La guerra è in Europa, ma la posta in gioco è mondiale»

«La guerra in Ucraina è un conflitto in Europa, ma la posta in gioco è mondiale: l'attacco della Russia è un atto contro l'integrità territoriale di una nazione sovrana, in violazione dei principi dell'ordine mondiale che consentono alla comunità internazionale di prosperare». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Raisina Dialogue a Nuova Delhi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

