Meloni: «Grazie a Mattarella per i consigli preziosi e al centrodestra, non intendiamo perdere tempo»

«Voglio ringraziare chi si esprimerà in quest'Aula. Un ringraziamento al Presidente della Repubblica Mattarella che non ha voluto farmi mancare i suoi preziosi consigli. Un ringraziamento ai miei Fratelli d'Italia, alla Lega, a Forza Italia e a Noi Moderati. Al centrodestra che ha dato vita a questo Governo in uno dei lassi di tempo più brevi della storia repubblicana. La celerità di questi giorni era un fatto naturale e doveroso, noi non intendiamo perdere tempo», le parole di Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Governo, Meloni: non intendiamo perdere tempo