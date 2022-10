«Ringrazio le donne che hanno osato, per impeto, per ragione per amore, come Cristina, Rosalie dei Mille, come Alfonsina contro i pregiudizio Grazia, Tina, Nilde, Oriana, Samantha Chiara, grazie per aver dimostrato valore italiane che spero di fare io». Lo afferma il premier Giorgia Meloni intervenendo alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

