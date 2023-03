Governo a Cutro, Meloni: «Risposta a tragedia è politica di maggiore fermezza»

EMBED





(LaPresse) Giorgia Meloni ribadisce la fermezza del governo sul tema immigrazione con un giro di vite sugli scafisti nella conferenza stampa dopo il Cdm di Cutro che ha approvato il decreto legge contro i flussi illegali. "Abbiamo licenziato un decerto legge che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia, la nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggiore fermezza", ha detto la premier nella conferenza stampa dopo il Cdm di Cutro. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE