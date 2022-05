«Questo è un Governo che sta insieme per interesse, per l'interesse di non far votare gli italiani e di dare loro un governo che gli italiani possano scegliere per fare i loro interessi. Fa le cose sbagliate, prima va a casa meglio è». Lo ha detto oggi Giorgia Meloni, leader di FdI, a Forum in Masseria a Manduria (Taranto). Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Meloni: «Io premier se sarò la più votata? Finalmente lo dice Salvini»