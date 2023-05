Meloni: «Ho deciso di tornare in Italia, non riesco a stare lontana in momento complesso»

(Agenzia Vista) Giappone, 20 maggio 2023 "Credo fosse doveroso fare un punto stampa prima di ripartire, perché ho deciso di tornare in Italia. Io qui ho fatto in questi due giorni il mio lavoro, ma francamente non riesco più a stare così lontano dall'Italia in un momento tanto complesso. Ho bisogno di vedere personalmente e di lavorare in prima persona per dare le risposte che sono necessarie, perché lì dal governo sono mobilitato", le parole di Meloni in conferenza stampa dopo il G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev