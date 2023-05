Giorgia Meloni: «G7, sono soddisfatta del contributo che abbiamo portato»

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2023 "Credo, come dicevo, che sia stato un successo per il Giappone e penso che l'Italia debba essere molto soddisfatta. Io sono molto soddisfatta del contributo che abbiamo portato alla discussione dei risultati che abbiamo raggiunto.", le parole di Meloni in conferenza stampa dopo il G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev