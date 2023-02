Meloni: «Non mi interessa fare le foto con gli altri leader, vado al sodo delle cose»

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2023 "A me interessa il sodo delle cose, a me interessa non la fotografia. C'è un'Italia che sa dialogare con tutti.", le parole di Meloni nel corso della sua conferenza stampa a Bruxelles rispondendo a una domanda di Agenzia Vista. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev