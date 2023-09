Meloni: Fare qualcosa di impensabile anche in Europa con "Cabeza fría e corazón caliente"

"Noi siamo stati capaci di fare qualcosa che era impensabile in Italia. È possibile che noi siamo in grado di fare qualcosa che potrebbe essere impensabile anche in Europa? Penso che dovremo farlo, come direbbero gli spagnoli, con "Cabeza fría, corazón caliente", le parole di Giorgia Meloni nel corso del suo intervento all'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

