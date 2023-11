Meloni e Golob (Slovenia), siparietto tra i due per la stretta di mano

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica di Slovenia, Robert Golob. Al termine del picchetto d'onore, per qualche istante Golob non si accorge della mano che le porge Meloni per la stretta davanti ai fotografi, e subito dopo i due premier ridono insieme stringendosela. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it