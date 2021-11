Meloni: «Draghi non ha deciso sulla proroga dello stato di emergenza»

«Sull'eventuale proroga dello stato di emergenza, di cui si è parlato, il presidente ha detto di non aver ancora deciso e di voler vedere l'andamento della stagione più fredda, mi pareva che non avesse ancora determinazioni in questo senso. Ma se il governo dovesse decidere di prorogare lo stato di emergenza dovrebbe ammettere che il green pass non è efficace». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni dopo l'incontro con Draghi a Palazzo Chigi. Facebook Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it