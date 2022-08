«Si possono detassare le aziende che assumono, tu assumi e lo Stato non ti toglierà i soldi. La ricchezza non si fa per decreto, sono le aziende e i loro lavoratori a creare ricchezza, quello che deve fare lo Stato è non rompere le scatole», le parole di Giorgia Meloni nel corso di un incontro con i cittadini a Termoli, in Molise. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

