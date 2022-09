Meloni: «Da Letta parole gravissime»

«Considero le parole di Enrico Letta gravissime. Credo siano parole per le quali deve chiedere scusa, perché per me non esiste un’Europa di serie A e un’Europa di serie B. Questa è un’idea che la sinistra ha dell’Europa, di un club». Lo ha detto a Sky TG24 Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite a Casa Italia su Sky TG24.