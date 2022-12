Meloni: «Blocco navale? Mia idea è missione Ue con Nord Africa»

«Io non ho attuato il blocco navale per come molti lo hanno raccontato in questi anni, mi si è sempre risposto che il blocco navale è un atto di guerra e io ho sempre risposto che non intendo un blocco navale come 'mandiamo le navi della marina e scateniamo la guerra. Io ho sempre risposto che è una missione europea, in accordo con le autorità del Nord Africa, per fermare le partenze». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it