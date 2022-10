Barelli: «Berlusconi-Meloni, con l'incontro troveremo la quadra per il governo»

(Agenzia Vista) Roma 17 ottobre 2022 “Non c’è nulla di nascosto o di altro, credo che nell’attesa di questo pomeriggio come dite voi giornalisti credo si troverà la quadra perché l’interesse del centrodestra, Berlusconi e Forza Italia anche con gli altri partiti è quello di arrivare ad una soluzione il prima possibile per la formazione di un Governo che svolga le sue funzioni a favore di famiglie e aziende in grande crisi”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Paolo Barelli entrando a Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it