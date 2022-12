Meloni: «L'antisemitismo riemerge, il Governo è pronto a combatterlo»

"La sfida della lotta all'antisemitismo è una "battaglia non vinta perché l'antisemitismo emerge con molte facce e strumenti diversi. È una battaglia che ci coinvolge tutti, e chi, come i giornalisti, è chiamato a "raccontare la realtà ha delle responsabilità. Il Governo è sempre pronto a fare la sua parte per combattere ogni forma di discriminazione e l'antisemitismo". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni intervenendo alla cerimonia all'ordine dei giornalisti del Lazio per la lapide commemorativa dei giornalisti perseguitati a seguito dell'introduzione delle leggi razziali del '38. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Cattaneo: “Meloni a testa alta in Europa grazie a centrodestra unito e consenso popolare”