Meloni al Senato mostra il fax di Di Maio sul Mes: «Lasciato pacco, firmato da dimissionari»

Rispondendo alle accuse del M5S nel corso in relazione al Mes nel corso delle comunicazioni del presidente del consiglio in vista del consiglio europeo, il premier Meloni ha mostrato i fax inviati all'allora rappresentante Massari da Luigi Di Maio in cui lo autorizzava a siglare il Mes: “Trovo sensazionale che abbiate voluto tornarci su questa vicenda del Mes. Se lei nega che il Governo Conte abbia dato l’assenso alla riforma del trattato del Mes, vi ho portato un bel fax: ‘Per il rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea ambasciatore Maurizio Massari, la signoria vostra è autorizzata a firmare l’accordo recante modifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità’, firmato Luigi Di Maio. Questa firma è stata fatta un giorno dopo le dimissioni del Governo Conte, quando il Governo Conte era dimissionato, in carica solamente per gli affari correnti, contro il parere del Parlamento, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre. Capisco il vostro imbarazzo: dalla storia non si esce. La propaganda si può fare, ma poi rimangono i fogli a dimostrare la serietà e questi fogli dimostrano la serietà di un Governo che in silenzio prima di fare gli scatoloni lasciava questo pacco al Governo successivo”. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev