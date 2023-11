Meloni a Renzi: «Abbassare prezzo benzina? Se vuole dare una mano col suo amico bin Salman»

Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi. Il presidente di Italia Viva ha mosso diverse critiche nei confronti della presidente del Consiglio durante il question time in Senato. "Aveva detto che la sorda Germania avrebbe dovuto capire che noi saremmo usciti dall'Euro, ieri l'ho vista in tutt'altre vesti con il cancelliere Scholz. Aveva detto in un meraviglioso spot che le accise sulla benzina erano uno scandalo e lei le ha aumentate. Il punto politico è che la sua coerenza si è fermata al momento in cui è stata all'opposizione", ha affermato il leader di Iv. "Io non ricordo di aver detto di voler uscire dall'euro. Ricordo di aver detto di voler stare in Europa a testa alta ed è quello che facciamo. Poi nessuno ha la bacchetta magica perchè, ad esempio, il costo della benzina non dipenda da me. Ma se ci vuole dare una mano col suo amico Moḥammad bin Salman, forse ci aiuta ad abbassare il prezzo della benzina. No perché ha buoni rapporti, faccia da ponte per aiutare gli italiani", ha replicato la premier. (LaPresse)