Matteo Salvini: «Il nucleare è pulito e sicuro, non possiamo essere gli unici a dire di no»

(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2023 “Il nucleare è una risposta energetica pulita e sicura, che quasi tutto il mondo sta usando. Quindi il nucleare di ultima generazione è la forma di energia che causa meno incidenti, meno scorie e più energia. Farò di tutto perché non possiamo essere gli unici a dire di no, la stessa Unione Europea lo riconosce come energia verde”, le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di una visita al canile e gattile “Valle Grande”, nei pressi di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev