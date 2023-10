Matteo Salvini: «In Manovra tutto il necessario per i trasporti»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2023 "Posso dire con grande soddisfazione che nella prossima manovra il settore dei trasporti avrà quello che serve per modernizzare il paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in videocollefamento con Quattroruore Next in corso a Milano. Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it