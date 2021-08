(Agenzia Vista) Salerno, 10 agosto 2021 Salvini, alla legge Fornero non si tornera mai "È tornata in giro per Roma la signora Fornero. Vi do la parola della Lega che alla legge Fornero non si tornerà mai, costi quello che costi, perchè ha già fatto abbastanza danni. E con la pensione e con il lavoro della gente non si scherza". L'ha ribadito il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Campagna, nel Salernitano. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev