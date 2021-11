Matteo Salvini: «Ascolto tutti e poi decido, siamo alternativi alla sinistra»

(LaPresse) - "Andiamo a decidere come e quanto tagliare le tasse. Poi c'è il segretario della Lega che ascolta e poi decide. Noi siamo alternativi alla sinistra in Italia e in Europa. La priorità è tagliare le tasse e difendere il lavoro. Questo sarà al centro del Consiglio federale e penso all'unanimità, questa è la mia impressione, approverà le posizioni presenti e future della Lega che, ripeto, in Italia e in Europa sono e saranno alternative alla sinistra". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla Camera per la riunione del consiglio federale del partito.