Festival Cinema Venezia, Salvini alla compagna: «Felice e orgoglioso del lavoro di Francesca»

«Non so come fossero vestiti gli attori al Festival del Cinema di Venezia, so che la mia compagna era elegantissima, bellissima e bravissima. Il Cinema in Italia è uno strumento di ricchezza insieme ad arte, mobile e cultura. Qualcuno in passato diceva che con la cultura non si mangiava, è sbagliato». Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro di Confcommercio organizzato a Roma in Piazza Gioachino Belli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it