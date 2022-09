Matteo Salvini: «Complimenti a Giorgia Meloni, è stata brava. Lavoreremo insieme a lungo»

(Agenzia Vista) Milano, 26 settembre 2022 Intorno alle 4 del mattino ho messaggiato con Giorgia. le ho fatto i complimenti, è stata brava, lavoreremo insieme a lungo". Così il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev