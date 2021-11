(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2021 "Otto miliardi di taglio di tasse per tutti. Occorre uno sforzo maggiore del governo per tagliare le bollette. Bisogna trovare altri tre miliardi, questa è l'emergenza e per questo chiediamo a Draghi il massimo sostegno". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, lasciando l'assemblea di Confartigianato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev