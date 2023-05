Matteo Renzi: «Mi piace sperare che Giorgia Meloni riuscirà nelle riforme, noi ci siamo»

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2023 "Mi piace sperare che Giorgia Meloni riuscirà nelle riforme che vuole mettere in campo, noi non faremo a lei quello che ha fatto a noi votando contro il referendum. Il nostro è un disegno macroniano. Credo molto nel sistema del ballottaggio ma rispetto le idee degli altri, suggerisco ai candidati di non andare a cercare la questua del voto grillino. Ci sono comuni dove si sono fatti accordi strani, penso a quello tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle, io non lo farei ma facciano loro". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, durante una conferenza stampa questa mattina a Roma. Fb Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it